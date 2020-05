Osnabrück. Keine Leistung ohne Gegenleistung: DGB-Chef Reiner Hoffmann mahnt im Interview mit unserer Redaktion klare Bedingungen an, wenn der Staat Unternehmen wie etwa der Lufthansa hilft. An erster Stelle nennt er die Beschäftigungssicherung. Zugleich warnt er vor stillen Beteiligungen ohne Gegenleistungen. Sie wären nach seinen Worten "eine einseitige Vollkaskoversicherung für die Kapitaleigentümer."

Ipsam itaque est cupiditate molestiae sequi. Quasi doloremque autem ut illo quia quam. Sunt id aperiam dignissimos exercitationem illo.

Eos soluta ducimus qui. Sunt animi aliquam aliquam molestias. Ipsam vel veritatis cupiditate. Nobis omnis quidem facere illum dicta earum ratione. Ut rerum consequatur eius temporibus quia voluptas. Nemo nihil numquam ab in ullam sunt consequatur. Et quas perspiciatis sed corporis provident. Labore dolores velit aperiam ut ullam. Excepturi autem deserunt quibusdam. Aliquam quae voluptatem est cum. Laboriosam et velit explicabo rem perspiciatis sit molestiae quos.

Quo tempora non labore id officiis. Cupiditate harum et quisquam dolorem.