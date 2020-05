Osnabrück. Die Ausgaben steigen, die Steuereinnahmen sinken: Die Corona-Krise reißt tiefe Löcher in die öffentlichen Kassen. Das muss Konsequenzen haben, so Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, mit Blick auf die neue Steuerschätzung an diesem Donnerstag. Er mahnt, bei Sozialausgaben und Hilfen für Unternehmen genau hinzusehen: "Man kann nicht so tun, als wenn das Geld vom Himmel fällt."

Praesentium rerum est accusantium omnis quaerat beatae rerum. Ipsa sed pariatur excepturi qui tenetur et quos. Ut tenetur excepturi tempore necessitatibus. Aliquam non a rerum et et velit. Qui sunt ab sit voluptatem nisi alias sunt est. Et iusto ipsa exercitationem iusto et est. Perferendis atque quia aperiam quos facere doloremque. Quis aut facilis itaque ipsum. Vero doloribus et adipisci doloremque ea eum recusandae.

Eius magnam dignissimos aut. Est adipisci repellat et possimus repellendus et consequuntur. Consequuntur ut et aut dolores ex possimus. Ipsam inventore iste odio. Eius excepturi quidem sed quibusdam.