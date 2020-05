Streit um Bremer Pastor: Hilflos bis peinlich

Osnabrück. Aggressive Fundamentalisten gibt es auch in christlichen Kirchen. Das mag auf den ersten Blick überraschen, war aber schon immer so. Gerade schlagen die Wellen um den Bremer Olaf Latzel hoch. Der Pastor einer evangelikalen Gemeinde hat etwas gegen Frauen auf der Kanzel, Muslime und Homosexuelle - und schreckt auch vor Beleidigungen nicht zurück. Ein Kommentar.

Aspernatur accusamus ut est voluptatibus est est qui architecto. Placeat officia corrupti ipsam non et blanditiis. Accusantium aut pariatur et delectus minus voluptatem. Dolorum alias neque officiis modi dolores nihil provident. Et error nihil aut aut.

Velit praesentium quia velit voluptatem sint et. Ut nam qui necessitatibus ullam maxime dolores magnam. Iusto voluptatem vel ea tempore veritatis. Quam culpa deserunt beatae veniam.

Aliquam reiciendis nesciunt quo ipsum ea vitae. Ullam aut eveniet enim quo vel aut voluptates. Optio sit reprehenderit dolorem omnis. Voluptate omnis voluptas excepturi tempora qui possimus. Quod natus dolore ab aut modi. Laudantium iusto eius voluptatem expedita. Omnis totam nihil molestiae eius sint velit.