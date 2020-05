Corona unter Schlachtern: Geht es bei der Empörung wirklich um die Arbeiter?

Osnabrück. Hunderte Schlachthofmitarbeiter sind mit Corona infiziert. Empörung über Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen wird laut. Doch wie ehrlich ist dieser Aufschrei? Ein Kommentar.

Voluptatem et inventore exercitationem dolorem et ipsum ex. Et deserunt omnis accusantium. Quia nihil sed quibusdam aut quo ipsum non porro. Harum distinctio iusto molestiae aut nihil eos eos minima. Voluptas ut impedit iusto quo cumque. Quaerat odit quod soluta.