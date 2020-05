Osnabrück. Läden, Friseure, Biergärten: Die Liste der Orte, an denen der Leben vorsichtig wieder hochgefahren wird, ist lang. Viele Bürger stellen sich auf einen Alltag mit Vorsichtsmaßnahmen ein, finden in eine Art Normalität zurück. Zahllose Eltern dagegen können davon nur träumen. Sie fühlen sich im Ausnahmezustand zurückgelassen. Kitas bleiben vorerst im Notbetrieb, Schüler lernen zu Hause.

