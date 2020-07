Foto des Monats: Was 2020 in Deutschland und der Welt passiert ist

Juni: Protest gegen Rassismus: Demonstranten versenken am 7. Juni im Hafen von Bristol in Großbritannien die Statue von Edward Colston einem Kaufmann und Sklavenhändler im 17. Jahrhundert. Weltweit drückten Menschen ihre Solidarität nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis aus.

Ben Birchall

Osnabrück. Die Corona-Pandemie ist seit März das beherrschende Thema. Aber was war bislang in 2020 noch wichtig? Ob historisch oder bewegend – das sind die Bilder des Jahres zu den bedeutenden Ereignissen und Nachrichten in Deutschland und der Welt. Schauen Sie sich die großen Themen 2020 in der Bildergalerie an.