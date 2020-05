Stuttgart . Die Familie von Grünen-Politiker Boris Palmer soll Morddrohungen erhalten haben. Seine Partei distanziert sich von ihm.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat nach seinen umstrittenen Äußerungen zum Umgang mit Corona-Patienten nach eigenen Angaben Morddrohungen bekommen. Palmer sagte am Donnerstag, dass auch seine Familie bedroht werde. Er reiche Briefe und Mails an Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Ein Sprecher der Tübinger Staatsanwaltschaft bestätigte, dass ein Teil bereits eingegangen sei. Den Verfassern drohen Geldstrafen oder Haft bis zu einem Jahr. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) und das "Schwäbische Tagblatt" (Donnerstag) berichtet.

Palmer hatte zum Umgang mit hochbetagten Corona-Kranken gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Viele Grünen-Mitglieder machten sich daraufhin für einen Parteiausschluss stark. Am Montag entzog ihm die Parteispitze jegliche Unterstützung.

Ordnungsmaßnahmen gegen Palmer?

Der Vorstand der Grünen in Baden-Württemberg berät zudem am Freitag über mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen Boris Palmer. Ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn gilt als unwahrscheinlich.

Bereits am vergangenen Montag entzog ihm die Grünen-Parteispitze jegliche Unterstützung. Sollte Palmer im Jahr 2022 in Tübingen zur Wiederwahl antreten, darf er auf keine Hilfe seiner Partei mehr hoffen.