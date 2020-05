Norbert Blüm war am 23. April im Alter von 84 Jahren gestorben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bonn. Er habe der Republik ein menschliches Gesicht gegeben, sagte NRW-Ministerpräsident Laschet in seiner Trauerrede über Norbert Blüm. Der frühere Arbeitsminister wurde am Dienstag in Bonn zu Grabe getragen.