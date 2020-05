Gibt den Startschuss für neue Digital-Formate zur Wahlkampfvorbereitung: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

INA FASSBENDER

Berlin. Die SPD hat im Schatten von Corona die Bundestagswahl fest in den Blick genommen und startet mit neuen Digital-Formaten in die Kampagnen-Planung. Wie sich die Partei aus dem Umfrage-Tief kämpfen, die Fehler der Vergangenheit vermeiden und die Union attackieren will, verrät Generalsekretär Lars Klingbeil im Interview.