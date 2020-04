Der "Tag X": Die Herausforderung nach der Corona-Krise

Deutschland in der Rezession: Vielerorts steht die Wirtschaft still. Doch schon im kommenden Jahr könnte sich das wieder ändern, prognostizieren die führenden Forschungsinstitute. Foto: Thomas Warnack/dpa

Osnabrück. Noch stecken wir in der Rezession, noch ist nicht abzusehen, wann der "Tag X" sein wird , an dem wir aus der Corona-Schockstarre erwachen. Und doch ist es an der Zeit, sich darauf vorzubereiten. Denn das Wiederhochfahren der Wirtschaft ist eine weitere großere Herausforderung. Ein Kommentar.