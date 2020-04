Schwerin. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, beantwortet Leserfragen zur Coronakrise. Verfolgen Sie hier ab 16 Uhr den Livestream.





Ostern in Zeiten von Corona: Noch können sich viele Menschen überhaupt nicht vorstellen, wie das Fest in diesem Jahr ablaufen wird. Das bringt Fragen mit sich: Was darf man überhaupt noch? Und welche Strafen drohen, wenn man gegen die aktuellen Auflagen verstößt?



Um die vielen Fragen nicht unbeantwortet zu lassen, bietet unsere Partnerredaktion der "Schweriner Volkszeitung" (NOZ und "Schweriner Volkszeitung" sind beide Teil der Mediengruppe NOZ MEDIEN und mh:n MEDIEN) heute einen Livestream mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an, den wir Ihnen hier ebenfalls präsentieren. Der Livestream wird hier von 16 bis 17 Uhr übertragen. Schalten Sie sich gerne ein.

Sollten Sie Fragen an Ministerpräsidentin Schwesig haben, schicken Sie diese bitte an die Redaktion der "Schweriner Volkszeitung", die Sie unter der Mailadresse redaktion@medienhausnord.de errreichen. Sie können Ihre Fragen aber auch über die Facebookseite der "SVZ" stellen.