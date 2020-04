In einer seltenen Rede wandte sich die Queen am Sonntagabend an das britische Volk – die Regierung und deren Agieren in der Corona-Krise erwähnte sie in der Ansprache allerdings mit keinem Wort. Foto: AFP/Adrian Dennis

Osnabrück. Eine Rede an die Nation, die hat die englische Königin vor Sonntagabend erst vier Mal in ihrer langen Regentschaft gehalten. Doch nun war Elisabeth II. gefragt – vor allem, weil die politische Führung des Landes in der Corona-Krise bislang versagt. Ein Kommentar.