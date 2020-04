Berlin. Österreich lockert die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung. Auch die deutsche Bundesregierung hat angeblich schon einen Exit-Plan erarbeitet. Es fehlen offenbar nur noch die Termine.

Trotz der geplanten Lockerung der Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie in Österreich hält die deutsche Bundesregierung an ihrer Linie fest, derzeit keine Stichtage für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu nennen. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte am Montag die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sie noch keinen solchen Stichtag nennen könne und dies in der jetzigen Situation auch unverantwortlich wäre.

Merkel im Podcast: "Zu früh, um die strengen Regeln zu lockern"

Die Kanzlerin hatte in ihrem am Freitagabend veröffentlichten wöchentlichen Podcast wörtlich gesagt, sie würde "absolut unverantwortlich handeln, wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten, dieses Versprechen dann aber nicht einhalten könnte, weil die Infektionszahlen es nicht zulassen." Und: "Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor." Seibert sagte nun, er habe den Eindruck, dass sich die allermeisten Menschen an die Einschränkungen hielten, und bedankte sich dafür.

In Deutschland gelten zurzeit umfassende Kontaktsperren für die Bürger, außerdem sind unter anderem Restaurants, Theater, Kinos sowie Spielplätze und viele Geschäfte geschlossen. Zum Teil gehen die Beschränkungen in Österreich noch weiter.

Die Regierung in Wien möchte ab 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen lassen. Ab 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure öffnen, zwei Wochen später auch Hotels und Restaurants.

Bericht: Ende des "Lockdowns" und teilweise Maskenpflicht

Auch in Deutschland steht die Reihenfolge zur Aufhebung des "Lockdown" angeblich schon fest: Als erstes sollten der Einzelhandel, Restaurants und in bestimmten Regionen die Schulen wiedereröffnet werden, heißt es in einem Konzeptpapier des Innenministeriums, das der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag.



Großveranstaltungen und private Feiern müssten aber vorerst verboten bleiben. Die aktuellen Einschränkungen gelten bislang bis zum 19. April. Laut Konzeptpapier soll der "Lockdown" so rasch wie möglich gelockert werden. Voraussetzung dafür sei jedoch eine Ausweitung der Tests auf eine halbe Million am Tag. Zudem müssten über die freiwillig genutzte Corona-App innerhalb eines Tages nahezu alle Kontaktpersonen eines Infizierten festgestellt und isoliert werden.

Weiterlesen: "Corona-App" laut Kanzleramtschef Braun bald einsatzbereit



Dem Bericht zufolge soll zudem – sobald ausreichend Masken vorhanden seien – eine Pflicht zum Tragen in Bussen und Bahnen, in Fabriken und Gebäuden eingeführt werden. Bestimmte Schulen und Wirtschaftszweige könnten zunächst als "Inseln" den Betrieb wieder aufnehmen, wenn sie nicht zuviel menschlichen Kontakt vorsehen. Besonderen Schutz sollen die etwa 20 Millionen besonders gefährdeten Bürger bekommen. Alle müssten Zugang zu kostenlosen Tests bekommen.