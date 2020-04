Schottlands Chief Medical Officer, Catherine Calderwood. Sie ist nach Verstößen gegen die eigenen Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zurückgetreten. Foto: Jeff J Mitchell/PA Wire/dpa

Edinburgh. Vermeintlich harmlose Ausflüge in ihr Haus am Meer haben eine Gesundheitsexpertin in Schottland ihren Job gekostet. Sie hat ihre eigenen Corona-Auflagen einfach ignoriert.