Auch in der Nachbarschaft des Lagers Moria auf Lesbos leben Tausende von Menschen in provisorischen Unterkünften. Foto: Manolis Lagoutaris / AFP)

Osnabrück. Die Menschen leben in Dreck, Müll und Gestank, nur schlecht mit Wasser versorgt – und vor allem in drangvoller Enge: Die Lebensbedingungen in Camps für Flüchtlinge und Migranten waren schon vor der Corona-Krise inhuman. Jetzt kommt auch noch die Gefahr hinzu, sich mit dem Virus zu infizieren - nicht nur im überfüllten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos.