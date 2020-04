Polen hat bespielsweise seit dem 15.03.2020 wegen der Corona-Krise für alle Ausländer die Grenzen geschlossen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland wohnhafte Personen, die nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt in die Bundesrepublik zurückkehren, sollen künftig zwei Wochen in Quarantäne.