An Ostern die Kirchen wieder öffnen? Keine gute Idee in der Corona-Krise. Das sehen zum Glück auch die Kirchen so. Symbolbild: David Ebener

Osnabrück. Die Religionsausübung in der Gemeinschaft ist für viele Christen, Juden und auch Muslime ähnlich wichtig wie Essen und Trinken. Und dazu ein echter Trost in schweren Zeiten wie dieser. Doch die Forderung nach einer Öffnung der Kirchen an Ostern ist in der Corona-Krise unverantwortlich. Ein Kommentar.