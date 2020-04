Die Ansprache der Queen gilt als Zeichen, dass die Regierung die Lage als ernst bewertet. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

London. Am Abend will sich die Queen in einer Ansprache an die Briten wenden. Vorab verbreitete Auszüge zeigen: Die Königin will das Volk auf eine große Herausforderung vorbereiten.