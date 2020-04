Der ehemalige DDR-Außenminister Oskar Fischer ist tot. Hier steht er bei der Volkskammertagung 1990 am Pult. Foto: imago images/Ulli Winkler

Berlin. Der langjährige DDR-Außenminister Oskar Fischer ist tot. Er starb am 2. April in Berlin wenige Tage nach seinem 97. Geburtstag im Kreis seiner Familie, wie der Verlag edition ost am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.