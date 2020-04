Ein Platz in Berlin ist menschenleer - das öffentliche Leben ist massiv eingeschränkt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Das Coronavirus kann tödlich sein, ein Gegenmittel gibt es nicht: Doch die verhängten Beschränkungen werden inzwischen infrage gestellt. Wer was beschlossen hat, wer dazu was sagt, und was der Donnerstag bei dem Thema bringt.