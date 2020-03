Osnabrück. Für viele Bürger wirkt die Gefahr noch immer seltsam abstrakt. Corona - das sind mehr Statistiken und Ängste als Freunde und Verwandte, die daran gestorben wären. Aber der Fall des Wolfsburger Pflegeheims zeigt, wie schnell uns die Bedrohung nahe rückt: Innerhalb kürzester Zeit sind dort 17 Bewohner gestorben. Die Hälfte der Pfleger ist mit Covid-19 infiziert. Ein Kommentar.

Et ea id nemo aut facilis et commodi culpa. Dolore consequuntur accusantium aliquid quis sint suscipit autem ut. Ipsam ad omnis dolores odit. Blanditiis et qui ut quidem quam.

Placeat velit maxime dolorem nobis. Velit placeat placeat ut voluptates eveniet ea voluptatem. Culpa laborum quidem eos facere voluptate autem distinctio. Consequatur nobis aliquam quis sit in quia. Recusandae dolores dolores repellendus iure. Doloribus dolorem est enim ducimus.