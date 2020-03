Auch er kann sich freuen: Dieter Reiter (SPD) bleibt Oberbürgermeister von München. Die Volksparteien konnten sich in der Stichwahl vielerorts durchsetzen. Foto: dpa

Berlin. Wählen in Krisenzeiten: Die Stichwahlen in vielen bayerischen Kommunen dürften nicht nur in die bayerische Geschichte eingehen. Ein Kommentar.