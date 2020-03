Sorgenvolle Blicke richten sich auf die deutsche Wirtschaft: Die Folgen der Corona-Krise führen zu einer schweren Rezession, so die Prognose der Wirtschaftsweisen. Foto: Christian Charisius/dpa

Osnabrück. Von nun an geht’s bergab: Die Ausbreitung des Coronavirus und seine ökonomischen Folgen stürzen Deutschland in eine Rezession. Das ist unvermeidbar, so die Wirtschaftsweisen in einem Sondergutachten.