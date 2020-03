Ein Fernseher in Seoul zeigt einen Raketenstart in Nordkorea. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Seoul. Nordkorea demonstriert, dass es an seiner harten Linie festhält. In diesem Monat feuerte das Land bereits mehrere Raketen ab. Beim jüngsten Test fliegen neue Raketen nicht ganz so weit.