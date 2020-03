Ja was denn nun? Rentenkommission gibt Rätsel auf

Osnabrück. Außer Spesen (fast) nicht gewesen. Der Bericht der Rentenkommission enttäuscht. Denn er ist vage und bleibt zu viele Antworten schuldig. Künftige Rentner-Generationen dürfen weiter rätseln, was auf sie zukommt. Ein Kommentar.

