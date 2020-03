EU bleibt bei Corona hinter ihren Möglichkeiten zurück, aber...

Gipfel in Zeiten von Corona: Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, beim Video-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zur Corona-Krise. Foto: -/EU Council /dpa

Osnabrück. Bei aller berechtigten Kritik an der Trägheit der EU zu Beginn der Corona-Krise, an geschlossenen Grenzen und mangelhafter medizinischer Hilfe über Grenzen hinweg – inzwischen ist einiges geschehen, was als beispiellos gelten darf.