Corona und die Religion: Zurückgeworfen auf grundlegende Fragen

Für die Kirchen hat die Corona-Krise paradoxe Folgen: Erstmals in der Geschichte des christlichen Abendlands gibt es weitreichende Gottesdienstverbote in mehreren europäischen Ländern. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Osnabrück. In der Krise wächst das Interesse an Religionen. Online-Gottesdienste in leeren Gotteshäusern verfolgen zum Teil mehr Menschen als sonntags in den Kirchenbänken sitzen würden. Die konkrete Bedrohung durch Krankheit, Tod, Verlust - auch Kontrollverlust - wirft viele Menschen zurück auf grundlegende Sinnfragen.