Schrotflinten und Armbrüste bei Razzia bei Reichbürgern in NRW gefunden CC-Editor öffnen

Ein Polizist während der Razzia in Gummersbach in der vergangenen Woche. Foto: Markus Klümper/dpa

Berlin. Bei der Razzia in der Reichsbürger-Szene vor einer Woche sind mehrere Schusswaffen entdeckt worden. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen fanden die Beamten im nordrhein-westfälischen Gummersbach unter anderem drei abgesägte Schrotflinten, drei Armbrüste, zwei Macheten und eine Zwille. Auch in der Wohnung eines Mitglieds der gleichen Gruppierung in Rheinland-Pfalz wurde von der Polizei eine Schrotflinte sichergestellt.