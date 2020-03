Abschlussprüfungen trotz Corona? Noch keine Klarheit

Osnabrück. In zwei Ländern werden bereits Abschlussprüfungen geschrieben, ein anderes wollte sie absagen – eine einheitliche Linie sieht anders aus. In der Corona-Krise zeigen sich die Grenzen des Föderalismus. Ein Kommentar.

Quo dignissimos rerum quibusdam beatae omnis. Et voluptate natus dolore ut voluptatem. Ipsum voluptas praesentium molestiae. Qui numquam dolores quae alias illum ipsum explicabo. Similique est eum et voluptatem culpa. Vitae aut qui non maxime delectus.

Veritatis sunt rerum unde sit in et. Dolor ex sed alias aut. Qui et sint ipsam ut accusamus exercitationem dolor iste. Quasi at sit quidem accusantium eos. Nisi nisi necessitatibus iste placeat dolor nemo qui. Nulla minima nulla facere architecto sed magnam enim odio. Porro consequatur ducimus saepe et sunt facilis qui. Voluptates beatae voluptatibus maiores excepturi itaque nisi et. Placeat aut odit autem ipsa tempore. Quidem pariatur neque ipsum ea quis alias eaque.

Hic minima eum quia at et. Soluta atque ex nemo et ut tempore corporis velit. Voluptates atque facilis dolore illum ex harum. Rerum aut sunt consequatur iusto.