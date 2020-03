Bundestagssitzung in Zeiten des Coronavirus: Katja Kipping, Parteivorsitzende der Partei Die Linke, verfolgt, geschützt von einem Schal, die 154. Sitzung des Parlaments. Foto: Michael Kappeler/dpa

Osnabrück. Politik im Krisenmodus: In Berlin folgte am Mittwoch eine Entscheidung auf die andere. So etwas hat man noch nicht gesehen. Fast schon wild entschlossen nimmt das Land die Herausforderung durch die Ausbreitung des Corona-Virus an. Ein Kommentar.