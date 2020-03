Osnabrück. Statistik-Professor Walter Krämer warnt davor, die drastischen Anti-Corona-Maßnahmen zu lange aufrecht zu erhalten, da sonst potenziell tödliche Folgekrankheiten zunehmen könnten. Außerdem geht Krämer davon aus, dass die Krise bald überwunden ist und „wir uns in zwei Monaten darüber totlachen, wie wir uns haben in Panik versetzen lassen“. Das sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

