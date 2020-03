Angreifer nehmen 150 Geiseln in Sikh-Tempel in Kabul CC-Editor öffnen

Die afghanische Polizei am Ort des Geschehens: „„Bislang haben wir keine Nachrichten aus dem Inneren.“ Foto: Rahmat Gul/AP/dpa

Kabul. Am frühen Morgen wird in der afghanischen Hauptstadt ein Tempel von Selbstmordattentätern gestürmt. Die Angreifer nehmen mehrere Dutzend Gottesdienstbesucher in ihre Gewalt. Eine Spezialeinheit ist bereits am Tatort.