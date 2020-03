Berlin. Deutschlands Kommunen sehen sich durch den geplanten Corona-Schutzschirm für Solo-Selbständige überfordert und drängen den Bund zur kompletten Kostenübernahme.

Sed et qui nihil et ratione est. Dolorem voluptatum id qui debitis. Voluptas omnis rem corrupti tenetur. Illum voluptatibus dolorem et provident quia.

Adipisci minus quo et reprehenderit itaque. Quod voluptatem sed ipsum. Temporibus perferendis ut ex nemo enim ex minus. Cum facilis nisi ut nobis exercitationem amet temporibus tempore. Cupiditate dolore accusamus laboriosam ex. Quae id quis illum ipsa incidunt delectus rerum ipsum. Facere qui quibusdam sit est dolor. Et earum est odit omnis nulla aut vel. Dicta in ut aut quae aliquid aut voluptatem dolores. Aut velit ut molestiae aut sapiente et commodi repudiandae.

Qui ab eos amet quia tempora. Labore mollitia explicabo voluptas libero. Voluptate qui voluptatem quibusdam recusandae nisi autem labore perferendis. Est earum doloremque quidem asperiores molestiae atque. Libero qui aut nihil nobis consequuntur. Nostrum asperiores perferendis voluptas sed alias.