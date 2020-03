Schnell in den Supermarkt und dann die Freundinnen zum Kaffeekränzchen treffen: Viele Senioren tun sich schwer, trotz Corona-Krise ihre Gewohnheiten zu ändern. Weil Kinder und Enkel in Sorge sind und Verhaltensänderungen einfordern, kommt es in vielen Familien derzeit zu hitzigen Debatten. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Cliquen im Café, Corona-Ferien auf der Wiese im Park, Partys mit Freunden in der eigenen Wohnung – vor allem jungen Leuten wird nachgesagt, sich in der Corona-Krise unvernünftig zu verhalten und das Gebot der sozialen Distanz nicht zu beherzigen. Doch auch Senioren tun sich schwer, ihre Gewohnheiten zu ändern – was in vielen Familien für Zündstoff sorgt. Wie kann man den betagten Eltern oder Großeltern vermitteln, dass sie als Risikogruppe nicht weitermachen können wie gewohnt?