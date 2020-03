Könnten Lehrer bald in Gesundheitsämtern aushelfen? In Münster läuft eine erste Abfrage. Foto: David Ebener

Münster. In der Coronakrise ist das Personal im Gesundheitssektor knapp. Um dem zu begegnen, sollen Lehrer in Gesundheitsämtern mitarbeiten. Im Süden Deutschlands läuft eine Abfrage an den Schulen bereits, auch Münster hat am Freitag mit der Erfassung von Freiwilligen begonnen.