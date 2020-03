Helfen Lehrer bald in Gesundheitsämtern aus? CC-Editor öffnen

Könnten Lehrer bald in Gesundheitsämtern aushelfen? In Münster läuft eine erste Abfrage. Foto: David Ebener

Münster. In der Coronakrise ist das Personal im Gesundheitssektor knapp. Um dem zu begegnen, könnten in Münster offenbar bald Lehrer zur Unterstützung abgeordnet werden – etwa in Gesundheitsämter.