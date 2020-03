Verteidigung auch in Corona-Zeiten nicht vernachlässigen

Osnabrück. Die Nato ist keine Schönwetterveranstaltung. Deshalb ist es richtig von Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Mitgliedstaaten der Verteidigungsallianz auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten infolge der Corona-Pandemie an ihre Pflichten zu gemahnen.

