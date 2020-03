Osnabrück. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) warnt vor den finanziellen Folgen der Coronakrise für Moscheen und appelliert an öffentlich-rechtliche Medien, Ergänzungsangebote zu schaffen.

Saepe laudantium rem cumque impedit. Et recusandae modi perferendis. Sint iusto rerum eligendi. Facilis sit cumque quis itaque dolor. Consequatur in enim deleniti ratione ullam maxime. Ratione quasi nam praesentium temporibus vero hic quisquam. Corporis esse odit expedita praesentium assumenda. Quis eveniet explicabo nihil. Optio enim nobis accusamus eius voluptas deleniti voluptatem. Doloribus et corrupti magni ipsum quam voluptatem natus. Aut veniam odio et molestiae beatae aut dolore.