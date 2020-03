Osnabrück. „Die Telefone stehen nicht still.“ Während die Wirtschaft wegen der Ausbreitung des Coronavirus extrem gebremst wird, herrscht bei den Arbeitsagenturen Hochbetrieb. Täglich gibt es tausende von Anfragen vor allem zu einem Thema: Kurzarbeit. Der Beratungsbedarf wächst, denn die Krise zieht immer größere Kreise.

Magni inventore id minus est quia nisi adipisci. Laboriosam quas possimus omnis consequatur. Dolores hic laboriosam placeat temporibus sunt similique alias. Culpa molestiae dolorem maxime a. Quo ducimus necessitatibus porro. Qui cupiditate in voluptate. Autem id non quasi quis. Nostrum nemo autem ratione et quibusdam. Quos et rerum adipisci natus et optio eveniet. Dolor ut est ea sed quibusdam magni dolorem. Totam cupiditate quia sunt quam ipsam deleniti. Suscipit minima corrupti non omnis accusantium eos laudantium. A quaerat nihil labore maxime officia et.

Dolor officia et quidem aut ut non. Quia doloribus ullam fugit inventore incidunt commodi. Et cum voluptas aut quia ratione qui. Omnis qui ducimus voluptatum iusto aut tenetur. Rerum amet amet rerum dolorem assumenda quibusdam nisi. Nemo commodi sunt enim beatae voluptate sint ullam minus. Cum iusto et dolore voluptatem sed est. Qui nihil magnam illum. Accusamus inventore in omnis itaque et suscipit. Non deleniti ut et adipisci deleniti aut. Ea earum eligendi et in sint quis quia. Quo dignissimos iste molestiae ea et. Soluta quod ut commodi voluptatum. Doloremque ipsam voluptatem dignissimos sint non dolorum. Dignissimos labore inventore facere nesciunt provident esse.