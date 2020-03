Flüchtlinge im Lager Moria auf der Insel Lesbos, wo bei einem Brand ein Kind ums Leben kam. Foto: Manolis Lagoutaris / AFP

Osnabrück. In Griechenland geht die Angst vor einer massenhaften Ausbreitung des Coronavirus in den völlig überfüllten Lagern für Migranten und Flüchtlinge um. Dennoch darf der Plan, besonders Schutzbedürftige in mehreren EU-Staaten aufzunehmen, nicht infrage gestellt werden. Ein Kommentar.