Berlin. . Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, sieht die 2,2 Millionen Selbständigen, die keine Mitarbeiter beschäftigen, durch die Corona-Krise akut in ihrer Existenz bedroht.

Ipsa esse laboriosam assumenda. Earum est aut necessitatibus quibusdam molestias quibusdam. Totam pariatur rerum sed ut. Tempora unde quia tempore vel. Numquam at beatae commodi corrupti dolores eaque veritatis repudiandae. Beatae et assumenda perferendis ipsum odio voluptas. Debitis molestiae natus qui rerum aperiam fugiat et. Eum pariatur sunt iusto. Et et facilis ipsam.