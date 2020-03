Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung. Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa

Osnabrück. Gut zu wissen in Zeiten von Negativzinsen und Kursstürzen wegen der Ausbreitung des Coronavirus: Auf die gesetzliche Rentenversicherung ist selbst in Krisen Verlass - auch wenn die Bäume nicht in den Himmel wachsen.