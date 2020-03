Verfassungsschutz beobachtet Flügel: zurecht!

Das Statement der AfD-Parteichefs wurde ohne Begründung abgesagt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Osnabrück. In der aktuellen Coronalage geht diese Nachricht fast unter: Der rechtsextreme „Flügel“ der AfD wird künftig vom Verfassungsschutz beobachtet. Seit Monaten hatte die Partei dies befürchtet. Aber sie mag nun zetern so viel sie will. Dieser Schritt liegt – anders als die AfD nun beklagt – weniger in einer Kampagne der regierenden Parteien begründet, als im verfassungsfeindlichen Verhalten der AfD-Mitglieder.