US-Präsident Trump stößt Europäer mit Einreisesperre wegen Corona vor den Kopf

Osnabrück. Typisch Donald Trump, wieder einmal: Erst die Lage verharmlosen, witzeln und den politischen Gegnern Panikmache vorwerfen. Dann plötzlich die Keule von großer politischer Schlagkraft rausholen und Europäern die Einreise in die USA verbieten.

Das Krisenmanagement des US-Präsidenten in Sachen Corona folgt dem bekannten Muster: Schuld am Elend der USA sind immer die Anderen: Einwanderer, Muslime, Chinesen, nun die Europäer, die ein Virus ins Land der Freiheit eingeschleppt hätten - stets kommt die Bedrohung von außen.

Natürlich hat jeder Staat das Recht, seine Grenzen zu schließen, um die Ausbreitung eines Virus im eigenen Land zu verhindern. Doch der gegen die Mitglieder im EU-Schengenraum verhängte Einreisestopp ist wohl eher politisch motiviert und vor allem inkonsequent.

Denn einen Grund Länder wie Kroatien, Rumänien oder Großbritannien außen vor zu lassen, gibt es nicht. Allein im Königreich sind Hunderte mit dem Coronavirus infiziert, es gibt eine Reihe Todesfälle – und anders als auf dem Festland finden auf der Insel noch immer Großveranstaltungen statt.

Welcher Logik folgt Trump also? Seiner eigenen. Im November will er als US-Präsident wiedergewählt werden. Nun versucht er das verloren gegangene Vertrauen in ihn als Krisenmanager wieder zu gewinnen. Das muss er auch.

Länder wie Taiwan und Südkorea, die schon zu Beginn der Epidemie auf eine strikte Kontrolle bei der Einreise gesetzt und Verdachtsfälle aussortiert und in Quarantäne gesteckt haben, sind bei der Bewältigung der Krise heute auf gutem Weg. Derlei vorausschauendes Handeln ist Trump bislang schuldig geblieben. Nun lenkt er vom eigentlichen Problem ab: Dass nämlich auch das Gesundheitswesen der USA auf die Corona-Epidemie miserabel vorbereitet ist und er bislang wenig dafür getan hat, dass sich das ändert.

Die Dunkelziffer der Erkrankten ist vermutlich um ein Vielfaches höher als die bekannten Zahlen. Der wirtschaftliche Schock dürfte größer werden, als bislang befürchtet. Denn das Coronavirus hat die Börsen auf Talfahrt geschickt und erschüttert die Realwirtschaft.

Anzeige Anzeige

Gelingt es Trump nicht, sich als Herr über das Virus zu inszenieren, droht ihm die Epidemie mitten im Wahlkampf auf die Füße zu fallen.