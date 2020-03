Berlin. Die CDU hat ihren Sonderparteitag am 25. April zur Wahl eines neuen Vorsitzenden abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Karten unter den Bewerbern für die CDU-Führung werden damit durch die Corona-Krise neu gemischt.

Die scheidende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte in einem Brief an die Parteimitglieder, der auf der Internetseite der CDU veröffentlicht wurde: "Erst das Land, dann die Partei. Die Gesundheit der Menschen in unserem Land hat für uns Vorrang vor allem anderen." Vor dem Hintergrund der aktuellen Prognosen zur weiteren Ausbreitung von Covid-19 werde der Parteitag deshalb nicht stattfinden können. Man werde ihn durchführen "sobald die epidemische Lage dies gestattet". Durch eine Sonderregelung in der Satzung der Partei kann binnen einer Woche ein Parteitag einberufen werden. Das Schreiben der Parteichefin ist das Ergebnis einer Telefonschalte des CDU-Bundesvorstands am Nachmittag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der im Team mit Armin Laschet für den Parteivorsitz kandidiert, hatte empfohlen, Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Teilnehmern abzusagen. Zum CDU-Parteitag wären allein 1001 Delegierte nach Berlin angereist.



Kramp-Karrenbauer erklärt, sie habe diesen Schritt mit allen Kandidaten abgestimmt. Alle Kandidaten haben laut Parteikreisen angekündigt, vorerst auf Wahlkampagnen bei den Landesverbänden zu verzichten. Auch die geplanten Vorstellungsrunden sind auf Eis gelegt. Bisher hatte es nach einem Rennen zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz ausgesehen. Während Laschet unter vielen CDU-Funktionären Favorit ist, hat Merz an der Basis der Partei die Nase vorn. Jüngste Umfragen zeigen, dass Friedrich Merz zurzeit als Kanzlerkandidat für die CDU ein deutlich besseres Ergebnis holen würde als Laschet. Für Merz, der die Entscheidung, den Parteitag zu verschieben, gestern als "richtig und vernünftig" bezeichnete, dürfte der Schritt allerdings besonders schwierig sein. Während sich Laschet als Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise als umsichtiger Landesvater präsentieren kann und sein Gefährte Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister qua Amt 24-Stunden-Corona-Manager ist, wird Merz es schwer haben, in den nächsten Wochen überhaupt noch mit anderen Themen durchzudringen. Auch für den dritten, allerdings am wenigsten aussichtsreichen Kandidaten Norbert Röttgen dürfte eine Verschiebung eher dazu führen, dass er weiter ins Hintertreffen gerät. Sein großes Thema Außenpolitik fällt gerade wie vieles andere hinten runter.

Für Jens Spahn und Armin Laschet birgt es allerdings auch Risiken, dass sie nun an vorderster Front im Kampf gegen das Coronavirus gefragt sind. Spahns engagiertes Auftreten seit Beginn der Pandemie in Deutschland bringt ihm zurzeit viel Anerkennung ein. Wenn er die Krise weiter gut meistert, könnte er am Ende noch an Laschet vorbeiziehen und sich als natürlicher Kanzlerkandidat aufdrängen. Wenn die Erkrankung allerdings in Deutschland aus dem Ruder läuft und die medizinische Versorgung an ihre Grenzen kommt, könnte Spahn auch schnell zum Buh-Mann werden. Der Ausgang im Kampf um den CDU-Vorsitz ist durch die Corona-Krise wieder völlig offen.