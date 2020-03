Osnabrück. Ob die riesige Tesla-Fabrik in Brandenburg oder das nächste Wohngebiet im Nachbardorf – dort, wo neu gebaut wird, werden Land und Boden verschlungen. Die neu beanspruchte Baufläche, gemeinhin als Siedlungs- und Verkehrsfläche bezeichnet, lag in Deutschland zuletzt bei 58 Hektar pro Tag. Das entspricht einer Größe von rund 80 Fußballfeldern. Meistens geht dieser Flächenneuverbrauch zulasten von Landschaft und Natur.

