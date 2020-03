Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach am Dienstag in Zwickau zu den Problemen von Hass und Gewalt. AFP/Jens Schlüter

Berlin. Knapp zwei Drittel der Bürgermeister in Deutschland sind einer Umfrage zufolge in ihrem Amt bereits beleidigt, beschimpft, bedroht oder angegriffen worden. 64 Prozent der befragten Bürgermeister gaben dies an, wie aus einer Erhebung der Zeitschrift „Kommunal“ im Auftrag des ARD-Politikmagazins „Report München“ hervorgeht.