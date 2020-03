Flüchtlinge auf Lesbos. Foto: Valery Sharifulin/imago images/ITAR-TASS

Osnabrück. Bis zu 1500 Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäis-Inseln sollen in den kommenden Wochen in anderen europäischen Staaten aufgenommen werden. Das ist der berühmte Schritt in die richtige Richtung, allerdings ein bedauerlich kleiner. Ein Kommentar.