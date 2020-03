Friedrich Merz kandidiert für den CDU-Vorsitz. Foto: imago images/Reiner Zensen

Berlin. Zur humanitären Krise an der EU-Grenze in Griechenland hat CDU-Vorsitz-Kandidat Friedrich Merz ein ZDF-Interview gegeben. Hinter ihm standen Prosecco-Flaschen auf dem Kaminsims, die wilde Mutmaßungen auslösten. Merz' Sprecher versuchte am Montag die Dinge grade zu biegen.