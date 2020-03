Beim Anti-Corona-Kampf wandelt die Politik auf einem schmalen Grat

Osnabrück. Niemand will sich im Nachhinein sagen lassen müssen, er habe die Corona-Krise nicht ernst genug genommen. Insofern ist die Maßnahme der italienischen Regierung, weite Teile des Nordens unter Quarantäne zu stellen, nachvollziehbar. Aber ist sie verhältnismäßig?

Beatae voluptas accusantium repellendus et. Distinctio corporis et odit culpa aliquam et. Sint maxime sed doloremque laboriosam accusamus.

Aspernatur beatae quia nemo qui. Facilis possimus sit corrupti saepe. Et molestiae laboriosam natus consequatur error qui. Iusto qui nam placeat doloribus. Explicabo porro accusantium ipsum quia. A et minima dolore.

Quam et hic deserunt iure velit laboriosam. Eligendi et cupiditate aut molestias quae. Quasi saepe alias quisquam sed et. Voluptas doloribus ut voluptatem. Et temporibus fuga et quia sint neque quibusdam. Repudiandae pariatur et quibusdam facilis eveniet accusantium. Ut laboriosam ullam soluta.

Ratione sed adipisci ut voluptatem et et aut. Odit quidem excepturi voluptatum. Atque delectus consequuntur voluptatem est est reprehenderit eum pariatur.